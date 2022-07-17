كييف تُهدّد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك
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كييف تُهدّد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك

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العرب اليوم - كييف تُهدّد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك

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كييف - العرب اليوم

أكد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، أن كييف قد تهاجم جسر القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".

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كييف تُهدّد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك كييف تُهدّد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك



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