صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا

كثفت القوات الروسية هجومها الشتوي في شرق أوكرانيا، وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة، إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها، مع تعرض بلدات في الشمال الشرقي والجنوب للقصف.