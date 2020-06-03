كوبا تسجل تسع إصابات جديدة بكورونا

سجّلت كوبا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 1827 متعافيًا، ليبلغ معدل التعافي 87.4 في المئة من إجمالي 2092 حالة مؤكدة.

وفحصت كوبا 1352 شخصًا في اليوم السابق ليصل إجمالي عدد المفحوصين طبيًا ضد فيروس كورونا 108398، فيما استقر عدد الوَفَيَات عند 83 وفاة دون تسجيل أي وَفَيَات جديدة منذ 3 أيام.