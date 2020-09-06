الإمارات التاسعة عالمياً بقائمة أكثر الدول أماناً من كورونا

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر/أيلول للقائمة التي تنشرها مجموعة "ديب نوليدج" للأبحاث التقنية، وتقوم بتحديثها بصفة شهرية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.