قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منزله، وتفتيشه، فيما اعتقلت محمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا، أثناء مروره على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مدخل بلدة اذنا غربا، وجسر حلحول شمالا، وسدة الفحص جنوب الخليل، عملت خلالها على ايقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين من جهة اخرى ذكر نادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة جبع جنوب جنين البلدة، وتفتيشه.