قبرص تمدد حظر الرحلات الجوية

مدّدت قبرص اليوم حظر الرحلات الجوية حتى الثامن من شهر يونيو المقبل وذلك في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية - في بيان صحفي - أن المرسوم الجديد يمدد حظر الطيران لمدة 11 يوما أخر ابتداءًا من 29 مايو الجاري.