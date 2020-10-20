وصول وفد إماراتي رفيع المستوى على متن طائرة إماراتية إلى مطار تل أبيب

أعلن موقع العين الإخبارى الإمارتى فى شريط عاجل، عن وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل.وكان قد توجه وفد إماراتي إلى إسرائيل، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسئولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات، على أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل الرحلات الجوية والتأشيرات.

ويرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي أمس.

وغادر الوفد من مطار أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الإمارات. وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر قبيل انطلاق الرحلة "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل".