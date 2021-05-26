دوي إنفجار في مدينة درعا السورية قرب أحد المراكز الانتخابية

علن مصدر إعلامي، اليوم الأربعاء، عن دوي انفجار في منطقة درعا البلد، في ساحة 16 تشرين بالقرب من أحد المراكز الانتخابية، بعد ساعات من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية.وذكر المصدر الميداني أن الانفجار حصل في منطقة يتواجد فيها مركز انتخابي.