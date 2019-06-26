برهم صالح يعلن أن العراق على مدى العقود الماضية يشكل مشكلة للدول المجاورة

أعلن برهم صالح أن العراق على مدى العقود الماضية يشكل مشكلة للدول المجاورة، لكننا كدولة نتطلع الى ان يتحول العراق الىًجسر بين حكومات واقتصاديات أوروبا و اقتصاد العراق والدول المجاورة، موضحا ان الشرق الاوسط يحتاج مثل هذه النقلة لتخرجنا الى مرحلة جديدة من التعاون مع الجميع.