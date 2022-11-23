مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القدس ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وفرضت قوات الاحتلال في جنين إجراءات عسكرية مشددة، وأغلقت منطقة الجلمة بالكامل، وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية وتكسير العديد من محتوياتها.