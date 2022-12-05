الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين ومروحيتين أوكرانية وإحراز تقدم لقواتها على جبهة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها أسقطت طائرة "سو-25" أوكرانية وأخرى من طراز "ميغ-29"، إضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8"، في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.