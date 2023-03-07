كوريا الشمالية تطلق تحذيرا عاجلا ضد تدريبات واشنطن وسول

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "نحن دائمًا فى حالة استعداد لاتخاذ إجراء سريع وساحق فى أى وقت ضد تدريبات واشنطن وسول".

وتابعت: "إذا تم إجراء تجربة الأسلحة الاستراتيجية لـ كوريا الشمالية، والتى يتم إجراؤها دون الإضرار بسلامة الدول المجاورة فى أعالى البحار والمجال الجوى غير الخاضعين لـ الولايات المتحدة، وتلاه رد عسكرى مثل اعتراض صواريخنا من قبل الولايات المتحدة، سيتم إصدار إعلان حرب واضح".