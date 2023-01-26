تظاهر مئات الألمان في مدينة ميونخ احتجاجاً على قرار حكومة بلادهم، تزويد نظام كييف بدبابات ” ليوبارد2″ الألمانية.وذكرت وكالة نوفوستي أن سكان ميونخ خرجوا بمظاهرة في شوارع المدينة، مرددين شعارات مناهضة للحرب ومطالبين بحل دبلوماسي للأزمة، وحملوا أعلاماً عليها صورة حمامة السلام.وتم تنظيم الاحتجاج من قبل مبادرة السلام “ميونخ تنهض”، والتي تدعو إلى بناء عالم خال من الأسلحة والعقوبات.

وعلق الخبير السياسي رسلان أوستاشكو في قناته على تلغرام على قرار برلين بشأن إرسال الدبابات قائلاً: “من المحزن أن هؤلاء الناس لا يقررون سياسة بلدهم فقد تحدث سيد أوروبا بالفعل وقرر كل شيء للجميع”.