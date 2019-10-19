نصر الله: من يهرب من المسؤولية يجب أن يحاكم

الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله أكد أن "من يهرب من المسؤولية يجب ان يحاكم واليوم ندعو الى التعاون والتضامن"،

وقال:"لمن يريد اسقاط العهد: تضيّعون وقتكم وانتم لا تستطيعون اسقاطه"، ويجب ان نتصرف بمسؤولية حتى نمرر هذه المرحلة الصعبة ولن نسمح باغراق هذا البلد او ان يدفع به الى الهلاك".