الحُكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة 12 سنة أشغال شاقة

في جلسة علنية، أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماوقضى الحكم أيضا بإلزامه بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه. كما قررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.