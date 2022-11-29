مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مراسلتنا بأن عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لبلدة بيت أمر شمال الخليل، ارتفع إلى 3 أشخاص بينهم شقيقان وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاما) توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في كفر عين وهو شقيق الشاب جواد الذي أعلن عن مقتله قبل قليل.