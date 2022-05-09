إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 15 فلسطينيا في بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، لتقديمهم المساعدة لمنفذي هجمات شهدتها إسرائيل مؤخرا. وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أنه في إطار عملية "كاسر الأمواج"، اعتقل الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود مشتبها بهم للمساعدة في تنفيذ "عمليات إرهابية" في مدينتي إلعاد ومستوطنة أرئيل. وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس في إحدى الغابات القريبة. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي قتل حارس أمن إسرائيلي برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في إطار العملية ذاتها جرى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة والتي ينتمي إليها منفذي عملية إلعاد، بدعوى تقديم المساعدة لمنفذي العملية. وتابع: "في الوقت نفسه، عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قرية قراوة بني حسن (شمال) واعتقلت اثنين يشتبه في تقديمها المساعدة في إطلاق النار الذي وقع في أرئيل".