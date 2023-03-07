استشهاد 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار بالعراق

قال المصدر، إن: "عبوة ناسفة انفجرت، أعقبها هجوم بطلقات نارية استهدف المتواجدين للإسعاف ضمن قرية "الهزينية".

وأضاف المصدر الأمنى، أن "هذا الأمر أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح".