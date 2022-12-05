احتراق منزلين وتدمير كنيسة في دونيتسك بقصف أوكراني

أفادت مصادرنا باشتعال النيران في منزلين وسط دونيتسك بعد هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على المدينة ليلة اليوم الاثنين وقالت أن أحد المنزلين تشغله وكالة خدمات جنائزية.