محاولة تنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله

أكدت مصادر في الضفة الغربية محاولة تنفيذ عملية طعن عن مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله وإطلاق نار على المنفذ.

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من عسكرييه جراء الحادث وتحييد منفذ العملية.