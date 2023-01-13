قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية في العراق
آخر تحديث GMT15:07:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية في العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية في العراق

عاجل
بغداد - العرب اليوم

 قصفًا صاروخيًا استهدف حقل غاز فى السليمانية، اليوم الجمعة.القصف لم يتسبب بأية أضرار.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية في العراق قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية في العراق



أخبار ذات صلة

GMT 11:37 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية
العرب اليوم - روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

GMT 11:14 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

مقتل قيادى داعشى خلال عملية عسكرية شمال الصومال
العرب اليوم - مقتل قيادى داعشى خلال عملية عسكرية شمال الصومال

GMT 10:10 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

 مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين في حادث طعن بالمجر
العرب اليوم -  مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين في حادث طعن بالمجر

GMT 09:41 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

 أوكرانيا تعلن أن القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة‎‎
العرب اليوم -  أوكرانيا تعلن أن القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة‎‎

GMT 09:27 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

 أوكرانيا تعلن عن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 114 ألفا و130 جنديا منذ بدء الحرب
العرب اليوم -  أوكرانيا تعلن عن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 114 ألفا و130 جنديا منذ بدء الحرب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رحمة رياض بإطلالات غاية الأناقة والعصرية

القاهرة ـ العرب اليوم

تغييرات واضحة لا يمكن الا أن نلمسها في أسلوب أزياء النجمة العراقية رحمة رياض في الفترة الأخيرة، تغييرات بدت فيها متمردة على ستايل ملابسها السابق لتبدو بالتالي أكثر دينامكية وعصرية مع حرصها على ان تتضمن ملابسها لمسات جريئة ومبتكرة بعيدا عن الكلاسيكية التي اعتادها الجمهور عليها سابقاً، فدعونا نلقي نظرة على مجموعة من اطلالات رحمة رياض الأخيرة التي اعتمدت فيها تحولات لافتة في تنسيقات أزيائها سواء فساتين السهرة او البدلات وصولا الى قطع الكاجوال الشبابية. أحدث اطلالة لرحمة رياض بالفستان الأسود للوهلة الأولى، قد يبدو فستان رحمة رياض الأسود في احدث اطلالة لها نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وستطل بها في احد البرامج التلفزيونية في لبنان، بقصّة كلاسيكية مألوفة، لكن ما إن تتضح لنا الصورة أكثر، حتى نلاحظ مدى تضمن الفستان لل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:33 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

بلقيس ضمن أفضل أربع إطلالات عالمية في 2022
العرب اليوم - بلقيس ضمن أفضل أربع إطلالات عالمية في 2022

GMT 07:42 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

أجمل الأماكن السياحية في إسطنبول لهواة التاريخ والثقافة
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في إسطنبول لهواة التاريخ والثقافة

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 07:46 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

زيلينسكي يتعهد توفير كلّ ما يلزم للدفاع عن سوليدار وباخموت
العرب اليوم - زيلينسكي يتعهد توفير كلّ ما يلزم للدفاع عن سوليدار وباخموت

GMT 09:38 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

 الأمير هاري يهاجم الصحف البريطانية
العرب اليوم -  الأمير هاري يهاجم الصحف البريطانية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:18 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

الصحة العالمية تُطلق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم
العرب اليوم - الصحة العالمية تُطلق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم

GMT 17:05 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

علماء ينتهون من المرحلة الأولى للتجارب السريرية علي عقار جديد يعالج السرطان
العرب اليوم - علماء ينتهون من المرحلة الأولى للتجارب السريرية علي عقار جديد يعالج السرطان

GMT 16:59 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

دراسة تؤكد أن مشروب القرفة يقضي علي الكرش
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن مشروب القرفة يقضي علي الكرش

GMT 11:33 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

الجيش الروسي يحتل بلدات جديدة ويقترب من السيطرة على موقع إستراتيجي وكييف تنفي
العرب اليوم - الجيش الروسي يحتل بلدات جديدة ويقترب من السيطرة على موقع إستراتيجي وكييف تنفي

GMT 16:56 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

5 أضرار لخفض السعرات الحرارية لإنقاص الوزن
العرب اليوم - 5 أضرار لخفض السعرات الحرارية لإنقاص الوزن

GMT 16:51 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

خضوع يحيى الفخراني لجراحة عاجلة في العين
العرب اليوم - خضوع يحيى الفخراني لجراحة عاجلة في العين

GMT 09:30 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

مهرجان الشارقة للشعر العربي يكرّم الشعراء وإشادة برعاية الشيخ سلطان واحتضانه له
العرب اليوم - مهرجان الشارقة للشعر العربي يكرّم الشعراء وإشادة برعاية الشيخ سلطان واحتضانه له

GMT 12:34 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً أمام ساوثهامبتون فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
العرب اليوم - مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً أمام ساوثهامبتون فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

GMT 09:42 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني
العرب اليوم -  تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

GMT 12:57 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

انستغرام يصمم شاشة حديثة تتخلى عن علامة تبويب التسوق
العرب اليوم - انستغرام يصمم شاشة حديثة تتخلى عن علامة تبويب التسوق

GMT 12:22 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

سلوى خطاب تُشارك دنيا سمير غانم بطولة مسلسلها الجديد
العرب اليوم - سلوى خطاب تُشارك دنيا سمير غانم بطولة مسلسلها الجديد

GMT 12:47 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

ليفاندوفسكي يتطلع ليكون كأس السوبر الاسباني اللقب الأول له
العرب اليوم - ليفاندوفسكي يتطلع ليكون كأس السوبر الاسباني اللقب الأول له

GMT 12:29 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

ريال مدريد يتحدى فالنسيا في السوبر الإسبانى بالسعودية الليلة
العرب اليوم - ريال مدريد يتحدى فالنسيا في السوبر الإسبانى بالسعودية الليلة

GMT 06:20 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن وتشديد حكومي على ضرورة الحزم الدولي لردع الحوثيين
العرب اليوم - اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن وتشديد حكومي على ضرورة الحزم الدولي لردع الحوثيين

GMT 12:38 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

ميلان يستضيف تورينو في مواجهة مثيرة بدور الـ 16 بكأس إيطاليا
العرب اليوم - ميلان يستضيف تورينو في مواجهة مثيرة بدور الـ 16 بكأس إيطاليا

GMT 16:50 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

صفية العمري تقاضي منتحلي شخصيتها على «فيس بوك»
العرب اليوم - صفية العمري تقاضي منتحلي شخصيتها على «فيس بوك»

GMT 12:39 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

باريس سان جيرمان المتصدر يسعي لتصحيح المسار في الدوري الفرنسي أمام المتذيل
العرب اليوم - باريس سان جيرمان المتصدر يسعي لتصحيح المسار في الدوري الفرنسي أمام المتذيل

GMT 07:29 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

 أول فلسطينية محجبة في مجلس نواب ولاية جورجيا الأميركية
العرب اليوم -  أول فلسطينية محجبة في مجلس نواب ولاية جورجيا الأميركية

GMT 12:43 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

رونالدو يرفض التخلي عن عادته "الخارقة" في تدريبات النصر
العرب اليوم - رونالدو يرفض التخلي عن عادته "الخارقة" في تدريبات النصر

GMT 12:27 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

نجلاء بدر تطلق النار على زوجها بسبب ”الخيانة”
العرب اليوم - نجلاء بدر تطلق النار على زوجها بسبب ”الخيانة”

GMT 12:25 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

فيفي عبده توثق لحظة توقيع عقد «آخر الزمن» رمضان 2023
العرب اليوم - فيفي عبده توثق لحظة توقيع عقد «آخر الزمن» رمضان 2023

GMT 12:21 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

جميلة عوض تُقدم شخصية راقصة خلال فيلم «في عز الضهر»
العرب اليوم - جميلة عوض تُقدم شخصية راقصة خلال فيلم «في عز الضهر»
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab