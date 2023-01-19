وزارة الدفاع الصومالية تعلن عن مقتل 49 إرهابيًا بمنطقة تابعة لمحافظة شبيلي الوسطى

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 49 إرهابيًا في عملية مخططة نفذتها قوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة “Dhagaxow” على بعد 40 كيلومترا من مدينة “بلعد” بمحافظة شبيلي الوسطى.