انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مبنى كبيرا في منطقة الكرادة وسط بغداد انهار بساكنيه. وذكر مراسلنا، أن مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة الكرادة انهار بساكنيه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا. وأضاف، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إنقاذ بقية المحاصرين تحت الأنقاض.