عشرات الجرحى بانفجار في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

أفاد مراسل العربية، اليوم الاثنين، بسقوط جرحى جراء انفجار في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مضيفا أن قوات الأمن طوقت المنطقة.

فيما أفاد مسؤول بمستشفى بيشاور بوصول أكثر من 70 جريحا بيهم عدد من الحالات الحرجة بعد تفجير المسجد.