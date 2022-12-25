القوات الأوكرانية تضرب 4 مراكز قيادة روسية بصواريخ إس-300

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية ضربت الليلة الماضية أربعة مواقع قيادة للقوات الروسية، فضلا عن ثلاث مناطق تركيز للأفراد العسكريين ونظام صواريخ إس -300 المضاد للطائرات .

وقالت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه على مدى اليوم الماضي، شن القوات الروسية "خمس ضربات صاروخية وجوية" كما نفذت أكثر من 90 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة -على وجه الخصوص- على أهداف مدنية في خيرسون ، ما أدى إلى مقتل مدنيين".

وأضاف البيان أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بعمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا. كما تسعى القوات الروسية لتحسين موقعها التكتيكي في منطقة كوبيانسك.