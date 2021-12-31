إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ طعن في الضفة الغربية

أفادت وسائل اعلام عبرية اليوم الجمعة بأن القوات الإسرائيلية أطلفت النار على فلسطيني بحجة محاوله تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل بشمال الضفة الغربية المحتلة.وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيل تلقي بلاغ عن "محاولة تنفيذ عملية طعن" بالقرب من مفرق "غيتي أڤيشار" (قرب سلفيت)، مضيفا أنه "تم تحييد المنفذ"، وأن تفاصيل العملية قيد الفحص.