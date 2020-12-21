وقعت قطر وإيطاليا، يوم أمس الأحد، مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي يجري حاليا زيارة إلى الدوحة وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين، "يهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعاون في الشؤون الثقافية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والرياضة، والشباب".



كما أوضح وزير الخارجية القطري أن الحوار "يهدف إلى تنسيق مواقف البلدين بشأن القضايا الدولية، والإقليمية، وقضايا الدفاع، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والحد من التطرف، وتنسيق المواقف في المحافل، والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر والجمهورية الإيطالية طرفين فيها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة من قبل الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات، والخبرات، والمشاورات، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: صحيفة "الشرق"