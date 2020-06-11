قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين، من بينهم أسير محرر، في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت شابا بعد أن داهمت منزله وفتشته.. كما اعتقلت فلسطينيين اثنين على حاجز عسكري أقامته بشكل مفاجئ قرب حي أم الشرايط، وآخر على حاجز عسكري جنوب بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا شابين فلسطينيين من بلدة عزون شرقي قلقيلية بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.. بينما اعتقلت أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم.