مقتل جنديين في هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن
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مقتل جنديين في هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن

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العرب اليوم - مقتل جنديين في هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن

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صنعاء - العرب اليوم

قتل جنديان على الأقل وأصيب آخرون في هجوم استهدف قافلة تابعة لبعثة دولية في اليمن، وفقا لوسائل إعلام ومسؤولين فقد قال مسؤول أمني إن جنديين على الأقل قتلا وأصيب 4 آخرون، في هجوم لمسلحين، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، على قافلة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في شرق اليمن وذكر المسؤول لرويترز أن قافلة البعثة الدولية التي كانت تحمل أجانب تعرضت مساء الجمعة لهجوم من مسلحين على متن 4 سيارات في منطقة الرويك النائية بين محافظتي حضرموت ومأرب.

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مقتل جنديين في هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن مقتل جنديين في هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن



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