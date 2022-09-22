مقتل مدني إثر القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل مدني إثر قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت القيادة في بيان لها: "بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في 21 سبتمبر الجاري، 9 أشخاص (قتيل واحد وثمانية جرحى)".وذكرت القيادة، أن من بين الجرحى، 3 مواطنين من سكان فاليريانوفكا وكراسني ليمان اللتين تم تحريرهما سابقا.