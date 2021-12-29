مجلس النواب الإثيوبي يوافق على مسودة إعلان لجنة الحوار الوطني

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء، إن مجلس النواب وافق على مسودة إعلان لجنة الحوار الوطني الإثيوبية بأغلبية الأصوات. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي أحال في وقت سابق مشروع الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.