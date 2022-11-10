الأمن الفيدرالى الروسي يعتقل شخصًا خطط لتنفيذ عمل إرهابي في يكاتيرينبورج

أفاد المكتب الإعلامى لدائرة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مقاطعة سفيردلوفسك بإحباط عمل إرهابى فى مبنى إدارى بمدينة يكاتيرينبورج، معلنا عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ هذا الهجوم.