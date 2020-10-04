طبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطرطبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر
آخر تحديث GMT11:57:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

طبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطرطبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر

العرب اليوم -

العرب اليوم - طبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطرطبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر

ترامب
امريكا - العرب اليوم

قال شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا، إن الرئيس يحرز تقدما، لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.وأوضح كونلي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يصب بحمى، ويتحسن وضعه بعد دخوله المستشفى.وذكر في بيان له أن الرئيس الأمريكي "قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله... وكان يتحرك في الجناح الطبي بدون صعوبة".وفي وقت سابق، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب يبلي بلاء حسنا، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطرطبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر طبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطرطبيب ترامب يؤكد على أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر



أخبار ذات صلة

GMT 04:06 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية
العرب اليوم - الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية

GMT 22:01 2021 الأربعاء ,14 إبريل / نيسان

حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين
العرب اليوم - حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين

GMT 18:34 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان

إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية
العرب اليوم - إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية

GMT 15:33 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان

البيت الأبيض يعلن أن بايدن يؤكد لبوتين في اتصال هاتفي تمسكه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن أن بايدن يؤكد لبوتين في اتصال هاتفي تمسكه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

GMT 15:09 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان

أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية
العرب اليوم - أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

استوحي إطلالتك الرمضانية بأسلوب أنيق من النجمة مايا دياب

بيروت - العرب اليوم

حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة أولى حلقات برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر شاشة قناة المحور.اختارت مايا دياب بذلة ببنطلون قصير من تصميم أليكسندر فوتيه Alexandre Vauthier من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2020، واحتراما لشهر رمضان الفضيل، أغلقت مايا دياب فتحة الصدر تماما.جاءت التطريزات الذهبية في البلوزة والبنطلون موحية بأنها مشابه للتطريزات العربية مما جعلها مناسبة تماما لشهر رمضان.كانت الفنانة اللبنانية مايا دياب تعرضت خلال الأيام الماضية لانتقادات حادة بسبب ظهورها في أحدى الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، انستقرام، ظهرت فيه وهي تجلس على الأرض وتضع حذائها في وجه الكاميرا وتقوم باستبداله بأكثر من حذاء عبر الفيديو وهو ما اعبتره المتابعين إهانة لهم. الانتقادات الموجهة لم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:50 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

التنانير الطويلة موضة في عروض الأزياء العصرية
العرب اليوم - التنانير الطويلة موضة في عروض الأزياء العصرية

GMT 08:49 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021
العرب اليوم - أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021

GMT 08:45 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

جديد تصاميم ورق الجدران من دور عالميّة
العرب اليوم - جديد تصاميم ورق الجدران من دور عالميّة

GMT 08:57 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

الراعي يتهم المسؤولين بـ"تجويع الشعب" ويؤكد لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة
العرب اليوم - الراعي يتهم المسؤولين بـ"تجويع الشعب" ويؤكد لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة

GMT 08:26 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

"العناق الأول" تحصد جائزة الصورة الصحافية العالمية 2021
العرب اليوم - "العناق الأول" تحصد جائزة الصورة الصحافية العالمية 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:44 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه
العرب اليوم - السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 04:01 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إيلون ماسك يبيع سيارات "تسلا" مقابل عملة افتراضية
العرب اليوم - إيلون ماسك يبيع سيارات "تسلا" مقابل عملة افتراضية

GMT 13:13 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

ديكورات غرف طعام عصرية ورائعة تعرف عليها
العرب اليوم - ديكورات غرف طعام عصرية ورائعة تعرف عليها

GMT 17:21 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الثانية في 6 أشهر
العرب اليوم - باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الثانية في 6 أشهر

GMT 13:41 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

مايكروسوفت تقرر تأجيل العودة إلى مكاتبها واستمرار العمل من المنزل
العرب اليوم - مايكروسوفت تقرر تأجيل العودة إلى مكاتبها واستمرار العمل من المنزل

GMT 08:48 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

أستون مارتن تطلق وحشًا جديدًا من أيقونتها Vantage
العرب اليوم - أستون مارتن تطلق وحشًا جديدًا من أيقونتها Vantage

GMT 01:01 2017 الإثنين ,10 تموز / يوليو

سعيدة نغزة تكشف قصة صعودها لتولي أعلى المناصب الدولية
العرب اليوم - سعيدة نغزة تكشف قصة صعودها لتولي أعلى المناصب الدولية

GMT 11:05 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس

التضخم …آفة مهلكة
العرب اليوم - التضخم …آفة مهلكة

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 01:28 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إطلاق مركبة قاتلة للأقمار الصناعية بمهمة "دفن الموتى"
العرب اليوم - إطلاق مركبة قاتلة للأقمار الصناعية بمهمة "دفن الموتى"

GMT 09:44 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد الفاصوليا الخضراء للعلاج القولون
العرب اليوم - فوائد الفاصوليا الخضراء للعلاج القولون

GMT 03:14 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

كشف حقيقة اعتزال الفنانة ميادة الحناوي للغناء
العرب اليوم - كشف حقيقة اعتزال الفنانة ميادة الحناوي للغناء

GMT 05:41 2018 السبت ,21 تموز / يوليو

إطلالة صيفية انيقة لـ "هايدي كلوم" بفستانا أزرقا
العرب اليوم - إطلالة صيفية انيقة لـ "هايدي كلوم" بفستانا أزرقا

GMT 11:45 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

أزمة تصوير بحضور الفنانة هيا الشعيبي في السعودية
العرب اليوم - أزمة تصوير بحضور الفنانة هيا الشعيبي في السعودية
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab