قتلى وجرحى جراء هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة بريف درعا

أفادت "سانا" بمقتل عنصري قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.