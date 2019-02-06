أفاد مصدر في البيت الأبيض، بأن جارد كوشنير صهر ومستشار الرئيس الأميركي، سيطرح خلال مؤتمر وارسو منتصف شباط الجاري، رؤيته للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" عن المصدر، أن كوشنير سيحدد الموعد الذي تعتزم خلاله واشنطن، الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، التي شارك هو في بلورتها.

وسيلتقي كوشنير مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين، لبحث تفاصيل خطة السلام الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورجح مسؤولون أميركيون تأجيل نشر تفاصيل الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 9 نيسان

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