اصطدام ترام بحافلة في إسطنبول ووقوع عدد كبير من الجرحى

اصطدم ترام بحافلة صباح اليوم في إسطنبول، وسقط عدد كبير من الجرحى جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "هابر" التلفزيونية، حيث نقلت القناة هذا الخبر العاجل من أليبيكوي باسطنبول.