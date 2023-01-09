اقتحام مستوطنين للأقصى ووقوع إصابات من الفلسطينيين

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين.ما أدى إلي حدوث اشتباكات بينهم وبين فلسطينيين، وقامت قوات الاحتلال بعمل حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.وأصيب آخرون بالرصاص، من بينهم شاب وصفت إصابته بالمتوسطة، حيث أصيب في الكتف والفخذ وتم نقله للمستشفى.