وفيات كورونا في السودان ترتفع إلى 372 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 13 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 372 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 161 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الاجمالي التراكمي إلى 6242 حالة.

وأعلنت شفاء 45 مصابا جديدا من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 2059 شخصا.

وشددت السلطات السودانية، من إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم التي تشهد أعلى معدل إصابات ووفيات في البلاد، في محاولة لمحاصرة كورونا.