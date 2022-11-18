وفاة امرأة وطفلتها غرقاً في منطقة جازان السعودية

لقيت سيدة سعودية وطفلتها مساء الأربعاء مصرعهما غرقا، حيث انزلقتا إلى مياه البحر بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية وباشر حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق المرأة وطفلتها بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة، إثر انزلاقهما من الرصيف.