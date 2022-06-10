الدفاع الروسية تُعلن تدمير معدات الطيران التابعة لسلاح الجو الأوكراني في مطار دنيبر بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 350 عنصرا من القوميين في أوكرانيا وإسقاط مقاتلتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25" خلال اليوم الماضي. كذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، باستهداف مطار "دنيبر" بصواريخ عالية الدقة وتدمير معدات الطيران المتواجدة فيه. وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير منشآت خاصة بإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية بصواريخ جو-أرض عالية الدقة موقعين لقيادات العمليات العسكرية، و27 منطقة تنتشر فيها قوات عسكرية ومعدات عسكرية، و5 مواقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وكذلك تم استهداف 5 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.