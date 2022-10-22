وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر
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وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر

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العرب اليوم - وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر

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الجزائر - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام جزائرية بمصرع 3 أشخاص اختناقا بعد سقوطهم داخل بئر في ولاية ميلة.

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وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر



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