ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و746 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و746 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و500 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الإثنين، فيما عاد 22 ألفا و100 شخص إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 94ر5 مليون لاجئ.