احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي
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احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي

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العرب اليوم - احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي

كولومبو - العرب اليوم

ذكرت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية اليوم الأربعاء، أن احتجاجات اندلعت أمام منزل رئيس جزر المالديف إبراهيم صوليح تطالب بإعادة الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا.

 

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احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي



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