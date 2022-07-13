احتجاجات أمام منزل رئيس المالديف تطالب بطرد الرئيس السريلانكي

ذكرت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية اليوم الأربعاء، أن احتجاجات اندلعت أمام منزل رئيس جزر المالديف إبراهيم صوليح تطالب بإعادة الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا.