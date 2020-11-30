مصرع 24 بحادثي سير في باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية، الإثنين، بمقتل 24 شخصا في حادثي سير منفصلين في باكستان وقال المسؤول الأمني منصور حسين إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم من جراء اصطدام حافلة وسيارة "فان" في منطقة نارانج ماندي بإقليم البنجاب بوسط البلاد، صباح الإثنين وأضاف المسؤول أن الحادث أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً، وأن رجال الإنقاذ قاموا بنقلهم إلى المستشفيات.

وذكر المسؤول الأمني أكرم تشانديو أن سيارة ركاب انقلبت خلال الليل بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالطوب في إقليم السند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي وقع في البنجاب، بينما كانت السرعة ومحاولات التجاوز السبب في حادث السند ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن تردي حالة الطرق والمركبات وأنظمة السلامة تتسبب في العديد من الحوادث التي تودي بحياة الآلاف كل عام في باكستان.