مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة ألتشيفسك

قال مصدر في وزارة البناء بجمهورية لوغانسك الشعبية، إن 3 أشخاص قتلوا خلال قصف القوات الأوكرانية لمدينة ألتشيفسك في هذه الجمهورية. وذكر المصدر أن القوات الأوكرانية استهدفت في قصفها مبنى للسكن الجماعي في المدينة، مما تسبب كذلك بإصابة 15 شخصا من المدنيين.