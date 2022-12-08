مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار شمالي المكسيك

قالت الأمانة الإقليمية للسلامة العامة بالمكسيك، إن جنديا مكسيكيا قتل وأصيب سبعة آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مع مجرمين فى ولاية تاماوليباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.