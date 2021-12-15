الجيش الأردني ينفي تقارير عن إطلاق نار على جنود إسرائيليين على الحدود

أكد مصدر مسؤول في الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، "عدم صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية"، الذي تداولته وسائل إعلام عبرية وغيرها. وفي بيان صحفي، أشار المصدر إلى أنه "في تمام الساعة 11:39 من صباح أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)، حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهيبية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود".

وأضاف المصدر: "صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل اثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي، دون حدوث أي احتكاك".