وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
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وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

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العرب اليوم - وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
رام الله - العرب اليوم

  قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي اوري أرئيل صباح اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله، ان الوزير اليميني المتطرف قاد عشرات المستوطنين صباح اليوم عبر باب المغاربة لاقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

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وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى



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وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى وزير إسرائيلي يقود اقتحامات مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى



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