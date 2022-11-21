جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويحاصر أحد المنازل

الجيش الإسرائيلي، اقتحم، اليوم الاثنين، مخيم جنين وحاصر أحد المنازل وعلى إثر عملية الاقتحام، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا من منزله هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين طفيفتين بالرصاص الحي في الكتف والقدم وصلتا مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت في جنين صباح اليوم "مطلوبا فلسطينيا يدعى راتب البالي للاشتباه بضلوعه في نشاطات إرهابية"، مشيرا إلى أنه "جرى تبادل لإطلاق النار خلال عملية الاعتقال، دون وقوع إصابات في صفوف القوة".