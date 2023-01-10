 أوكرنيا تؤكد إصابة 6 مدنيين في قصف روسي على دونيتسك

نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كيريلينكو قوله: "خلال الساعات الماضية، تسبب القصف الروسى فى إصابة ستة مدنيين فى منطقة دونيتسك، أربعة فى باخموت واثنان فى كوراخيفكا"، مشيراً إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

كما أفادت "يوكرينفورم"، أثناء قصف كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، أمس، استهدف صاروخ روسى سيارة مدنية، مما أسفر عن مقتل شخصين.وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.